Kayalıklara yuvarlanan alkollü kişi, yardıma gelen polislere taş attı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'daki tarihi Hisar Kalesi\'nden kayalıklara yuvarlananan ve alkollü olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Osman A., yardıma gelen polislere taş atınca biber gazıyla etksiz hale getirilip, kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi\'ndeki tarihi Hisar Kalesi surları altında meydana geldi. Osman A., iddiaya göre içki içerken dengesini kaybedip yamaçtan kayalıklara doğru yuvarlandı. Bağırıp yardım isteyen Osman A.\'nın sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. 112 acil servis ekibiyle birlikte olay yerine gelen polisler bir süre el feneriyle Osman A.\'yı aradı. Osman A. polislerin yanına geldiğini görünce taş atmaya başladı. Polis ekipleri yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen taş atmayı sürdüren Osman A.\'yı biber gazı sıkıp etkisiz hale getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Osman A. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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