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Kayalıklara çarpan otomobil alev topuna döndü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde, yol kenarındaki kayalıklara çarparak alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

07 Eylül 2017 15:04

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Savaştepe İlçesi\'nde, yol kenarındaki kayalıklara çarparak alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevler yol kenarındaki 1 dönümlük otluk alana da sıçrayarak zarar verdi.
Bugün saat 02.00 sıralarında, Savaştepe\'den Balıkesir yönüne giden 27 yaşındaki Suat Çulha yönetimindeki 45 YA 9696 plakalı otomobil, Karacalar Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarpıp, alev aldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Çulha\'nın inmesinden kısa bir süre sonra araç alev topuna döndü. Alevler yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri,alevleri söndürürken, otomobil demir yığınına döndü. Alevler yol kenarındaki 1 dönümlük otluk alana da zarar verdi. Yarım saat kadar trafiğe kapalı kalan Savaştepe- Balıkesir Karayolu\'nde trafik, yanan aracın çekilmesiyle normal seyrine döndü.
Jandarma, kaza ve ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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