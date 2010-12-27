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KAYALIKLARA ÇARPAN GEMİ KURTARILDI MUĞLA (A.A)

27 Aralık 2010 19:18

-KAYALIKLARA ÇARPAN GEMİ KURTARILDI MUĞLA (A.A) - 27.12.2010 - Bodrum'un Turgutreis beldesindeki Yassıada açıklarında kayalıklara çarpan kuru yük gemisi, römorkör yardımıyla kurtarıldı.  Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinin Yassıada açıklarında ''Serbest-K'' adlı kuru yük gemisi kayalıklara çarpmış, bölgede bulunan gemilerden yapılan yardım çağrısı üzerine kısa süre içinde bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, karaya oturan gemideki 12 personelin kurtarılması için çalışma başlatmıştı. Gemi, Milas'ın Güllük beldesinden gelen römorkör tararfından yaklaşık 5 saat süren çalışma kapsamında kurtarıldı. -GAZETECİLER MAHSUR KALDI- Öte yandan, D-Marin Turgutreis Marina'dan, D-Marin 1 isimli tekne ile bölgeye gitmeye çalışan bir grup gazeteci, teknenin arızalanması sonucu denizde mahsur kaldı.  Gazetecileri taşıyan tekne yaklaşık 1 mil süreklendikten sonra ''Serbest-K'' adlı kuru yük gemisini kurtarmak için bölgeye gelen römorkör tarafından çekildi.  Teknedekiler daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından alınarak Turgutries açıklarına kadar getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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