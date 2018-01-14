Kayakçılar madalya için yarıştı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-KAYSERİ’NİN ev sahipliğinde yapılan Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini B Grubu Elemeleri yarışları Erciyes etabı iki günlük yarışmalar sonunda tamamlandı.

11-13 Ocak 2018 tarihlerinde Kayseri, Erciyes Dağı’nda yapılan Alp Disiplini B Grubu grup elemeleri slalom ve büyük slalom olmak üzere iki kategori yarışları yapıldı. U12, U14, U16, U18 ve Büyük erkekler ve büyük bayanlar kategorisinde yapılan müsabakaların ilk gününde slalom ikinci günde büyük slalom yarışmaları yapıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yılmaz ve federasyon yetkilileri ile kulüplerin kafile sorumluları tarafından verildi.

FOTOĞRAFLI