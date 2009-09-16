Kayabaşı'nda yoksul konutlarına yoğun başvuru

TOKİ'nin Kayabaşı'nda satışa çıkardığı 7 bin 898 konut için yapılan başvuru 10 bine ulaştı.



Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), 24 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkardığı İstanbul-Kayabaşı'ndaki 7 bin 898 konut için şimdiye kadar yapılan başvuru, 10 bine yaklaşırken, en büyük ilgiyi, 100 TL'den başlayan taksitlerle satılan yoksul vatandaşlara yönelik konutlar görüyor.



Kayabaşı'nda satışa çıkarılan 504 yoksul konutunun her birine şimdiye kadar 6,5 kişi başvurdu. Toplam başvuru ise 9 bin 764 oldu.



TOKİ'den verilen bilgiye göre, Kayabaşı'nda satışa çıkarılan yoksul vatandaşlara yönelik 504 konut için başvuru sayısı 3 bin 305'e ulaştı. Alt gelir grubuna yönelik 5 bin 275 konut için 4 bin 837, sosyal konut niteliğindeki 1809 konut için de 1622 başvuru yapıldı. Başvurular, 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek.



Yoksul ve alt gelir grubu konutlarından almak isteyen İstanbullular, TOKİ'nin Halkalı Atakent Satış Ofisi ile İstanbul Ticaret Odası Kartal Yakacık Spor Salonu'nda bulunan ofise, sosyal konutlardan almak isteyenler de Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunabilecek.



Yoksul vatandaşlara yönelik konutlar, 1 oda bir salondan (1 1) oluşuyor ve 47,65 metrekare büyüklükte. Bu konutlara başvuru sırasında herhangi bedel alınmıyor. Ortalama bedeli 28 bin lira, başlangıç taksiti 100 lira olarak belirlenen konutların taksitlerinin ödenmesine, konut teslimini takip eden ay başlanacak ve bedel 280 ayda ödenecek. Bu konutlar için kura, 3 Kasım'da çekilecek.



Yoksul kesime yönelik konutlardan almak isteyen vatandaşlarda, “son 3 yıldır İstanbul'da oturuyor olması, üzerine kayıtlı gayrimenkul bulunmaması, TOKİ'den kredi kullanmamış, 30 yaş ve üzerinde olması ve sosyal güvencesinin olmaması” şartları aranacak.



Alt gelir grubuna yönelik 5 bin 275 konutun büyüklükleri 66,57 ile 84,87 metre kare arasında değişiyor. Ortalama fiyatı 49 bin lira ile 79 bin 950 lira arasında seyreden bu konutlara başvuru sırasında, konut büyüklüğüne göre bin, 2 bin ve 3 bin lira başvuru bedeli alınacak. Toplam 12-15 yıl vade uygulanan bu konutların satışında, vatandaşlara, taksitlerini ödeme konusunda “sözleşme tarihinden sonra” veya “konut tesliminden sonra” olmak üzere iki alternatif sunuluyor.



Konut almaya hak kazananlar, sözleşme aşamasında peşinatlarını, ödemelerin başlangıç dönemine göre 5 bin-20 bin liraya tamamlayacak. Seçilen ödeme takvimine göre başlangıç taksitleri ise 228 lira ile 451 lira arasında belirlendi.



Alt gelir grubuna yönelik konutlardan almak isteyen vatandaşların, “son 3 yılda İstanbul'da oturuyor olması, üzerine kayıtlı gayrimenkul bulunmaması, daha önce TOKİ'den kredi kullanmamış olması, 28 yaş ve üzerinde olması, ayrıca hane halkı gelirinin ise en fazla 2 bin 550 lira olması” gerekiyor. Bu konutların kurası, 26 Ekim'de çekilecek.



Kayabaşı'nda satışa çıkarılan 118,21 metre kare (3 1) büyüklükteki bin 809 sosyal konutun ortalama bedeli 125 bin lira olarak belirlendi. Bu konutlara başvuru sırasında 4 bin lira başvuru bedeli yatırılacak ve sözleşme aşamasında peşinat 20 bin-25 bin liraya tamamlanacak. Bedeli 120 ayda ödenecek konutların başlangıç taksitleri ise taksitlerin ödeme takviminin başlangıcına göre 833 lira-875 lira arasında değişiyor. Sosyal Konutların alacak vatandaşlarda, “İstanbul'da son 3 yıldır ikamet etme, üzerine kayıtlı konut olmama, TOKİ'den kredi kullanmamış olma” şartları aranacak. Bu konutlar için de 23 Ekim'de kura çekilecek.

