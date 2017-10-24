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Kaya tırmanışında ölen Cansu için yürüdüler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri, Antalya'nın Kumluca İlçesi’nde kaya tırmanış şenliğinde düşüp ölen 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp için anma yürüyüşü gerçekleştirdi

24 Ekim 2017 21:46

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü öğrencileri, Antalya\'nın Kumluca İlçesi’nde kaya tırmanış şenliğinde düşüp ölen 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp için anma yürüyüşü gerçekleştirdi.
On gün önce kaya tırmanışı şenliğinde kayadan düşerek ölen Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi, aynı zamanda Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp anısına düzenlenen yürüyüş, Keltepe Ormanları\'nda yapıldı. Karabük Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü\'nün gerçekleştirdiği yürüyüşe Özkalp’in annesi, babası ve kız kardeşi de Ankara’dan gelip katıldı. 50 kişilik grup üniversite önünde toplanıp Karaağaç Köyü mevkiindeki Keltepe zirvesine tırmandı.
Karabük Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oğuz Semih Yaşar, Cansu Nur Özkalp ile birçok farklı alanda çalışma yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
\"En büyük hayali Karabük\'e bir tırmanış duvarı yaptırmaktı. Son 1 yıldır bunun için uğraşıyordu. Bu tırmanış duvarını tamamlayıp, onun ismini vermeyi düşünüyoruz. Cansu çok hırslı, neşeli bir kızdı, sürekli gülümserdi. İlk tanıştığımızda dersler dışında hiçbir şey düşünmüyordu. Daha sonra dağcılık sporu ile tanışınca, bu spor tutkusu haline geldi. Bu sporla ilgili pek çok eğitime katıldı. Amacımız onun adını yaşatmak.\"

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