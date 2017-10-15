Kaya tırmanışında düşen Cansu öldü (2)

ANNE VE BABA ANTALYA\'YA GELDİ

Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ne bağlı Olympos bölgesinde düzenlenen kaya tırmanış şenliği sırasında dün öğleden sonra dengesini kaybedip düşen Karabük Üniversitesi öğrencisi ve Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp\'in ailesi cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Özkalp\'in birlikte tırmanış yaptığı arkadaşları da morgda toplandı. Erkek kuaförü olan baba Salih Özkalp ile anne Zekiye Özkalp, morg önünde gözyaşlarıyla kızlarının cenazesini almak için bekledi.

\'ACIMIZ BÜYÜK\'

Morg önünde bekleyen ailenin yakınlarından Kadir Keser, \"Olayı dün telefonla öğrendik. Baba ve anne gece yola çıktı. Ankara\'dan geldiler. Kayalıklardan düşüp kafasını çarptığını söylüyorlar. Bunun dışında herhangi bir bilgi edinemedik. Arkadaşlarının bizi aydınlatmasını bekliyoruz. Dağcılık İl Temsilciliği görevine gelmişti. Kendisi de Karabük\'te üniversite öğrencisiydi. Acımız büyük\" dedi.

\'KAFASINI ÇARPTIĞI İÇİN BİLİNCİNİ KAYBEDİYOR\'

Cansu Nur Özkalp ile tırmanış yapanlardan Veli Koçak, \"Lider tırmanışı yaparken dengesini kaybetti, geriye düştü. İpin yaklaşık 1 metrelik boşluğu var. Arkadan başını kayaya çarptı. Aşağı düşmedi. Askıda kaldı. Kayalıktayken sırt üstü kafasını kayaya vurdu\" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Topluluğu\'nun öğretim danışmanı Alkan Uğurlu da Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Uğurlu, \"Genç bir arkadaşımız. Tırmanış yaparken ufak bir düşüş yaşıyor. Tırmanışta olabilen bir durum. Fakat kafasını çarptığı için bilincini kaybediyor ve müdahale ediyorlar. Hastaneye kaldırılıyor ama her türlü müdahaleye rağmen maalesef kurtarılamıyor. Acımız büyük\" dedi.

CENAZE ANKARA\'YA GÖTÜRÜLÜYOR

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metal Malzemeleri Mühendisliği İngilizce Bölümü öğrencisi olan Cansu Nur Özkalp\'in kısa süre önce Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilciliği görevine getirildiği belirtildi. Ailenin iki kızından büyüğü olan Cansu Nur Özkalp\'in cenazesi morgdan alınarak Ankara\'ya doğru yola çıktı. Özkalp\'in cenazesinin ailenin isteğine bağlı olarak Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı ya da Kızılcahamam\'da toprağa verileceği kaydedildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)



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