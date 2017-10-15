T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaya tırmanışında düşen Cansu öldü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi

15 Ekim 2017 12:35

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi.
Kumluca\'ya bağlı Yazır Mahallesi\'ndeki Olympos mevkiinde dün gerçekleştirilen kaya tırmanış şenliği kapsamında tırmanış yapan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, dengesini kaybederek düştü. Şenliğe katılanların çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cansu Nur Özkalp, ambulansla ağır yaralı halde Kumluca Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Özkalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkalp\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.
Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği belirtildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu da Cansu Nur Özkalp için taziye mesajı yayımlandı. Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, \"Federasyonumuz Karabük İl Temsilcisi, spor tırmanış 1\'inci kademe antrenörü ve sporcumuz Cansu Nur Özkalp Antalya\'da gerçekleştirdiği tırmanış esnasında geçirmiş olduğu elim bir kaza sonrasında hayatını yitirmiştir. Merhuma Allah\'tan rahmet diliyor, kederli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Adın gibi nurlar içinde yat Cansu Nur. Türkiye Dağcılık Federasyonu\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA Antalya DHAANTALYA KumlucaDağcılık Federasyonu Karabük TemsilcisiCansu NurKumlucaYazır Mahallesi OlymposDağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu NurKumluca Devlet HastanesiAntalya Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24