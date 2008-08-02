Kaya, GBB ile devam edecek

Bank Asya 1. Lig'de sezonu 39 puanla 14. sırada tamamlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktörlük görevi için yeniden Suat Kaya ile anlaşıldı.

Kulüp asbaşkanı Ünsal Göksen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek sezon ligde iddialı bir takım kurmak için çalışmaların sürdüğünü, geçen sezon takımı çalıştıran Suat Kaya ile yeni sezonda da çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Onursal başkan Asım Güzelbey'le bir araya gelerek yeni sezona yönelik hedefin ve bütçenin belirlendiğini, Gaziantep'in ismine yakışır bir takım kurmak için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Göksen, 'Suat Kaya hocamız ile görüşerek yeni sezonda da görevine devam etmesine karar verdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor özellikle iki sezondur ligin alt sıralarında mücadele veriyor. Bunun bize ve bu kentin adına hiç yakışmadığını düşünüyoruz. Yeni sezonda artık üst sıraları hedefleyen, daha iddialı bir takım yaratma gayreti içindeyiz. Onursal başkanımız Asım Güzelbey ile bir araya gelerek yeni sezona yönelik hedefi ve bütçeyi belirledik. Artık, önümüze daha net bir hedef koyabileceğiz. Çünkü, sonuçta bu iş bütçe ve para işi. Kuracağımız takımın üst sıraları hedeflemesini istiyoruz'' diye konuştu.

Göksen, yeniden yapılanma çerçevesinde gidecek ve kalacak oyunculara gelecek hafta karar vereceklerini, daha önceden prensip anlaşmasına vardıkları oyuncularla sözleşme için masaya oturacaklarını kaydetti.

Bu arada mavi-beyazlıların, 12 futbolcuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.