Kaya, Garipoğlu'nun teslim sürecini anlattı

Cem Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Cem Garipoğlu'nun teslim edilme sürece ilgili açıklamalarda bulundu.



197 gün boyunca Türkiye ve dünyada aranan münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu dğn gece (16.09.09) saat 00.45'te avukatı Ayteki kaya tarafından Bahçelievler'deki emniyet müdürlüğüne teslim edilmişti.



'Arandıktan hemen sonra emniyet'i aradım'



Kaya, Garipoğlu'nun teslim edilmesinden önceki süreçle ilgili olarak kendisini arayanın kim olduğunu söylemeden süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kaya kendisin arayan kişinin Garipoğlu'nu 'şu noktadan alacaksın' dediğini belirterek kendisinin telefonu kapattıktan sonra Emniyet'i aradığını söyledi.



Emniyeti aradığında Garipoğlu'nun kendisine teslim edilmesine 2-3 saatik zaman dilimi olduğunu söyleyen Kaya, emniyete kullandığı aracın plakasını ve Avrupa yakasında bulunduğu söylediğini belirtti.



'Cem'in kendisi de teslim olmak istiyormuş'



Cem Garipoğlu'nu almaya gittiğinde yolun kenarında kendisini beklediğini belirten Kaya, 'Cem'in beni çok beklediğin zannetmiyorum. Sanırım dakik davrandılar' dedi.



'Beni arayanların planına aykırı olarak, benim Emniyet'i aradğımdan haberleri yoktu' diyen Kaya, Garipoğlu'nu gece teslim edilmesi ile ilgili olarak da medya açısından bu şekilde bir zaman dilimi seçilmiş olabileceğini belirtti.



'Cem'in kendisi de teslim olmak istiyormuş, beyanı bu. Çocuk korkuyor tabi' diyen Kaya, Garipoğlu'nun kendisine, bir evde kapalı olarak kaldığını ve bu evin adresini kendisinde bilmediğini, birilerinin götürdüğünü söylediğini ifade etti.



'Aynı hassasiyeti bende duyuyorum'



Kaya, Cem Garipoğlu'nun çelimsiz ve zayıf bir görünümü olduğunu, pantolonunun üzerinden düştüğünü gözlemlediğin söyledi.



'İşimin tabiatı gereği müvekkilimle ilgili konuşmam gerekiyor. (Münevver Karabulut ile ilgili olarak) Aynı hissiyatı ben de duyuyorum. Çocuk katledilmiş, hunharca öldürülmüş' diyen Kaya, Cem Garipoğlu'nun nasıl bu hale geldiğini sosyal psikologların izlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

