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Spor

Kaya Çilingiroğlu'nun, hakaret suçundan 2 yıl hapsi istendi

Aziz Yıldırım'a yönelik söylenen 'İncelenmesi lazım. Doktora gitse belki de alacağı bir raporla önündeki hapis cezasını erteletebilir' sözleri, iddianamede hakaret olarak yer aldı

08 Ekim 2013 22:37

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla Kaya Çilingiroğlu hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 

Türk futbolu üzerinde kronik vaka

 
Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, geçen Haziran ayında özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Çilingiroğlu'nun program sunucusu Simge Fıstıkoğlu ile arasında geçen konuşmaya yer verildi. İddianamede, programdaki konuşmada Fıstıkoğlu'nun Aziz Yıldırım hakkında "Hakikaten öfke kontrolünü kaybetmiş görünüyor" şeklinde konuştuğu, programa konuk olarak katılan Kaya Çilingiroğlu'nun ise "Tabii programın başında söyledim. Vakadır. İncelenmesi lazım. Aslında doktora gitse belki de alacağı bir raporla belki de şu mevcut önündeki hapis cezasını erteletebilir falan. Ciddi, bunda gülünecek bir şey yok. Zarar veriyor" dediği belirtildi. Fıstıkoğlu'nun programdaki konuşmasını, "Cezai ehliyeti yoktur raporu mu alabilir?" şeklinde sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, Çilingiroğlu'nun da, "Hayır. Bilmiyorum. Belki şu anda. Şimdi adını da koymak istemiyorum buradan ama ciddi söylüyorum. Artık ciddi bir vaka oldu. Kronik bir vaka Türk futbolunun üstünde duran. İnsanlar artık bu tip bir insanı görmek istemiyor" sözlerini sarf ettiği anlatıldı. 
 

'Aşağılayıcı kasıtla hakaret'

 
İddianamede, bu diyalog içerisinde Çilingiroğlu'nun, Yıldırım'a hakaret ettiği ve Yıldırım'ın da Çilingiroğlu'ndan şikayetçi olduğu kaydedildi. Suça konu olan görüntünün izlendiği belirtilen iddianamede, Çilingiroğlu'nun Yıldırım'ın cezai ehliyeti olmadığına dair rapor alabileceği ve Türk futbolu üzerinde kronik bir vaka olduğunu söylemek suretiyle eleştiri sınırlarının üstünde müştekiyi aşağılayıcı bir kasıtla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
 

2 yıl 8 aya kadar hapsi istendi

 
Kaya Çilingiroğlu'nun 'Basın yoluyla hakaret' suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Program sunucusu Simge Fıstıkoğlu hakkında ise, sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 

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