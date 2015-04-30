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Kaya Çilingiroğlu'ndan Zehra isyanı: 17 yaşındaki kız nasıl bara alınır, bitti o iş!

Zehra Çilingiroğlu'nun bir arkadaşının doğum günü partisi sonrası ortaya çıkan görüntüleri Kaya Çilingiroğlu'nun tepksine yol açtı

30 Nisan 2015 12:50

Annesi Hülya Avşar'ın Ayvalık’ta olduğu sırada Zehra Çilingiroğlu, ailesinden izinsiz gece yarısı Sess Bar’a gidince baba Kaya Çilingiroğlu sert tepki gösterdi. Çilingiroğlu, "Annesi yokken artık bende kalacak. Bitti o iş! Araba alacaktım. Ondan da vazgeçtim" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar Ayvalık’tayken, Sess Bar’da bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Mekan çıkışı dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince panikleyerek ‘fotoğrafım çekilmesin’ diyerek görevlilerden yardım istedi.

Söz konusu görünütülerin basına düşmesinin ardından öfkelenen Çilingiroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Hülya Avyalık’a gitti. Zehra düzeni bozulmasın diye evde kaldı. Nasılsa evde çalışan kadın var diye tamam dedim. Aradım ‘evdeyim’ dedi. Gece saat 12’de dışarıya çıksa nereden bilirim. Annesi yokken artık ben de kalacak, bitti o iş.  Araba alacaktım, vazgeçtim. Gece 5’te dışarıda ne işi var. Hülya da evde çalışan kadınla yolları ayıracak, bize haber vermesi gerekirdi.”

 

‘17 yaşındaki çocuğu nasıl içeri alırlar’

 

17 yaşındaki Zehra’nın Sess Bar’a alınmasına da tepki gösteren Kaya Çilingiroğlu, şunları söyledi:

“Zehra, Reina’ya gidince mekanın işletmecisi arayıp ‘Zehra burada ne yapalım’ diye sormuştu. ‘Hayır sakın içeriye almayın’ demiştim. Sess Bar’ın da araması gerekirdi. 17 yaşındaki kızın orada ne işi var!”

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