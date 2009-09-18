Kaya: Cem suçlamaları kabul etti, pişmanım dedi!

Münevver Karabulut cinayetinin 197 gündür aranan ve dün avukatı eşliğinde Emniyet'e teslim olan katil zanlısı Cem Garipoğlu, savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etti ve pişman olduğunu söyledi.

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, müvekkilinin, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediğini belirtti.

Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Kaya, tutuklanan zanlının sevk maddesinin, TCK'nın 82/1 a, b ve e bentleri (tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişilere karşı kasten adam öldürme) olduğunu belirtti.

Müvekkilinin savcılıkta susma hakkını kullanmadığını dile getiren Kaya, Cem'in sorguda çok güzel cevaplar verdiğini kaydetti. Kaya, ''Suçlamaları kabul etti. Pişman olduğunu söyledi. Her savunmasında (keşke ben bin kere ölseydim) dedi'' şeklinde konuştu.

Cem'in teslim sonrası hiç uyumadığını ifade eden Kaya, zanlının fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığını, ancak yorgun olduğunu söyledi.

Avukat Kaya, iddianamenin henüz hazırlanmadığını da dile getirdi. Cinayet nedeniyle ilgili de Kaya, bunu açıklaması durumunda dosyadaki ifadeleri ifşa etmiş olacağını, bunun da usule uygun olmayacağını kaydetti.

Kaya, soruşturmada kısıtlılık kararı bulunduğunu ifade ederek, aynı zamanda sorgusu yapılan kişinin de bir çocuk olduğunu vurguladı.

Cem Garipoğlu'nun ikna edilerek mi teslim edildiğinin sorulması üzerine de avukat Kaya, bu sorunun muhatabının kendisi olmadığını söyledi.