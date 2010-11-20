Kaya Bey, Pakistan'a elektrik üretecek

T24 - Pakistan’a enerji sağlayacak olan Türk gemisi “Kaya Bey”, Karaçi açıklarına demirledi. Kaya Bey, Pakistan'a 5 yıl boyunca elektrik üretecek.

Dünyanın en büyük yüzen enerji santralı olan Kaya Bey, önümüzdeki ay elektrik vermeye başlayacak. Geminin sahibi olan Karadeniz Enerji Yatırımları Endüstri’nin (Karkey) sözcülerinden Esad Mahmud, Pakistan’ın ulusal elektrik şirketiyle 5 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı. Mahmud, Tuzla limanından yola çıkan Kaya Bey adlı geminin Karaçi açıklarında demirlediğini ve 4 hafta içinde şebekeye dahil olacağını bildirdi.



16 saatlik kesinti

Mahmud, gemiden 230 megavatlık enerji sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu: “Anlaşmanın maddi detaylarına dair bilgi vermemiz doğru olmaz. Pakistan’da elektrik kısıntıları bazı bölgelerde günde 16 saate çıkıyor. Bu durum günlük yaşamı olumsuz etkilediği kadar sanayi ve üretimde de aksaklıklara yol açıyor. Kaya Bey gemisi Pakistan’daki bu olumsuzlukları engelleyecek. Elektrik üretimiyle Pakistan’a önemli bir katkı sağlayacak.”



Krizi çözecek

Türk gemisinden sağlanan enerjinin, Pakistan’daki elektrik krizini tamamen çözmeyeceğine de vurgulayan Esad Mahmud, “Pakistan’da elektrik kesintilerinin en fazla sıkıntı yaşattığı dönem ise yaz ayları. Sıcaklıkların arttığı bu aylarda elektrik kesintisi yüzünden klima ve vantilatörlerin çalıştırılamaması Pakistan halkının aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenmesine neden oluyor” dedi.



Dünyaya açılan kapı

Geminin demirlediği Karaçi, Pakistan’ın en kalabalık şehir olmakla birlikte, ticaret kapasitesi ve limanları ile dünyaya açılan kapısı. Elektrik kesintileri dolayısı ile ekonomisi güçsüz kalan Pakistan, bu yıl yaşanan sel felaketi dolayısı ile daha da zor günler geçirdi. Pakistan’da şu anda ulaşılabilir tek yakıt olan Fuel Oil ile çalışan enerji gemi, verimliliği sayesinde hali hazırda Pakistan’da var olan çevre şartlarında da iyileşme sağlayacak.



Deprem ve selden etkilenmiyor



Yatırımı özel dizayn gerektiren Powership’in bir başka önemli avantajı, deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenmeden elektrik üretimine devam edebilmesi. Ayrıca yatırımın Türk tersanelerinde yapılması, hem yatırım hızı hem de santralin kalitesi açısından büyük avantaj sağlıyor. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin devamı ve sürekliliğine katkı sağlayan proje, Pakistan’daki en büyük Türk yatırımlarından birisi.

