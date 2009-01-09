Kawasaki MotoGP'den çekildi



Küresel ekonomik kriz MotoGP'yi de etkiledi. Japonya'nın önemli üreticilerinden Kawasaki, masrafları kısması gerektiğini açıklayarak MotoGP'den çekildiğini duyurdu.





Küresel mali kriz etkilerini en fazla motorsporları üzerinde gösteriyor. Maliyetleri giderek artan Japon üreticiler, bir bir motorsporlarından çekiliyor.



Önce Honda Formula 1'den çekilme kararı almış, Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv şirketini, Subaru ve Suzuki'nin Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrılması izlemişti. Mali krizden sonunda MotoGP de nasibini aldı. Kawasaki, giderek artan masraflar karşısında MotoGP'den çekildiğini açıkladı.



Şirketin yönetim kurulu başkanı Katsuhiro Sato, aralık ayından bu yana çekilme kararı üzerinde düşündüklerini açıkladı. Sato, ekonomik krizde bir iyileşme olmadığı sürece MotoGP'ye geri dönmelerinin mümkün olmadığını söyledi.



2003'ten bu yana MotoGP premier sınıfında mücadele veren Kawasaki, yıllık ortalama 50 milyon dolar harcamasına karşın, istediği sonuçları bir türlü alamamıştı.



Kawasaki'nin bağımsız bir takım tarafından satın alınmaması durumunda, yeni MotoGP sezonunda 17 yarışçı mücadele edecek.