Kavurucu sıcaklar yarın başlıyor!

Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdür Yardımcısı 4 gün boyunca ülke genelinde sıcağın etkisinin oldukça hissedileceğini aktararak, "Türkiye'nin genelinde sıcak günler bizi bekliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcaklıklar görülecek. Bunun yanı sıra da Marmara ve İstanbul'da bunaltıcı sıcaklığın yaşanacağı birkaç gün bizi bekliyor" dedi.

İstanbul 35, Ankara 40 derece olacak

Yüksel şöyle devam etti: "Sıcaklıklar cumartesi günü ise ortalamanın 5 ila 10 derece üzerine çıkacak. Sıcaklıklar Marmara'da 35, Ankara'da 40, Trabzon ve Samsun civarında 32, Doğu illerinde 40 derecenin üzerine çıkacak."



Yüksel, İstanbulluları da yüksek sıcaklar konusunda uyararak, şu bilgileri verdi: "İstanbul da sıcak hava dalgasından nasibini alacak. Bugün en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 32 derece. Yarın, en düşük 22, en yüksek 33 derece sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi ise en düşük 22, en yüksek 35 derece olacak. Pazardan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Buna göre pazar en düşük 23, en yüksek 32 derece olmasını bekliyoruz."

Ege Bölgesi kavrulacak

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü de, hafta sonu beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 38, Aydın'da 41, Manisa'da 41, Balıkesir'de 40, Çanakkale'de 34 derece olacağını açıkladı.

Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Yetkililer, yüksek hava sıcaklığının neden olabileceği olumsuzluklara karşı, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan olarak maruz kalınmaması hususunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.