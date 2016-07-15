T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kavurucu sıcaklar yarın başlıyor!

İstanbul'da sıcaklık 35 derece beklenirken, Ankara 40, İzmir'de 38, Aydın'da 41 olması bekleniyor

15 Temmuz 2016 22:09

Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdür Yardımcısı 4 gün boyunca ülke genelinde sıcağın etkisinin oldukça hissedileceğini aktararak, "Türkiye'nin genelinde sıcak günler bizi bekliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı sıcaklıklar görülecek. Bunun yanı sıra da Marmara ve İstanbul'da bunaltıcı sıcaklığın yaşanacağı birkaç gün bizi bekliyor" dedi.

 

İstanbul 35, Ankara 40 derece olacak

 

Yüksel şöyle devam etti: "Sıcaklıklar cumartesi günü ise ortalamanın 5 ila 10 derece üzerine çıkacak. Sıcaklıklar Marmara'da 35, Ankara'da 40, Trabzon ve Samsun civarında 32, Doğu illerinde 40 derecenin üzerine çıkacak." 

Yüksel, İstanbulluları da yüksek sıcaklar konusunda uyararak, şu bilgileri verdi: "İstanbul da sıcak hava dalgasından nasibini alacak. Bugün en düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık ise 32 derece. Yarın, en düşük 22, en yüksek 33 derece sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi ise en düşük 22, en yüksek 35 derece olacak. Pazardan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Buna göre pazar en düşük 23, en yüksek 32 derece olmasını bekliyoruz."

 

Ege Bölgesi kavrulacak

 

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü de, hafta sonu beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 38, Aydın'da 41, Manisa'da 41, Balıkesir'de 40, Çanakkale'de 34 derece olacağını açıkladı.

 

Bu saatlerde dışarı çıkmayın

 

Yetkililer, yüksek hava sıcaklığının neden olabileceği olumsuzluklara karşı, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan olarak maruz kalınmaması hususunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

ETİKETLER

meteorolojisıcaklıkkavurucu sıcaklıkistanbulankaraizmirhava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24