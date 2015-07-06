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Kavurucu sıcaklar geliyor!

'Asıl yaz başlıyor'

06 Temmuz 2015 19:05

Avrupa'yı kavuran sıcaklar salı gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak, Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava güneyden, Arap Yarımadası üzerinden gelecek. 

Ege'de sıcaklıklar ise perşembe gününden itibaren etkisini gösterecek. Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava güneyden, Arap Yarımadası üzerinden gelecek.

 

'Asıl yaz başlıyor'

Meteoroloji uzmanları "Asıl yaz başlıyor" dediği sıcaklıklar Türkiye'de Salı gününden itibaren artmaya başlayacak, nem bunaltacak. Ege'de ise sıcaklıklar perşembe gününden itibaren etkisini gösterecek. İzmir'de perşembe günü sıcaklık 36 dereceye, Aydın'da ise 39 dereyece ulaşacak, kıyı kesimlerinde ise sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Çok sayıda İzmirli daha pazar gününü serin bir ortamda geçirmek için başta Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Foça sahillerine akın etti. İzmir'in meydanları, yeşil alanları ve tarihi Kemeraltı çarşısı sıcak havayla birlikte sessizliğe gömüldü. 

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