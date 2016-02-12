Kavurmanın içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü`ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması ve uyuşturucu maddelerin bulunması amacıyla Bayrampaşa`daki Büyük İstanbul Otogar'ın da denetim yaptı. Uyuşturucudan kaydı bulunan şüphelinin yanındaki kavurma kazanında 16 kilo 100 gram toz esrar buldu.

DHA’nın haberine göre, yapılan uygulamada şüpheli davranışlar sergileyen bir kişi , Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekipleri şüpheli 53 yaşındaki N.B.`nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Uyuşturucu`dan kaydı bulunan N.B. gözaltına alındı.

‘’Tövbe ettim’’ dedi

Ekipler, şüpheli N.B`nin 2 çuvalda bulunan eşyaları arasında bir kazan buldu. N.B., kazanın içerisinde kavurma olduğunu belirtip, uyuşturucuyu tövbe ederek bıraktığı yönünde polis ekiplerini ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

16 kilo 100 gram toz esrar

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tencerenin içini kontrol ettikleri sırada kavurmaların altına gizlenmiş 16 kilo 100 gram toz esrar buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.