Kavurmacı: Kadir Topbaş'ın adı FETÖ ile yan yana konulmak için adeta bir fırsat oluşturuldu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün iş dünyası yapılanması davasında işadamı Ömer Faruk Kavurmacı savunmasını yaptı. “FETÖ üyesi değilim. Bylock kullanmadım. Bylock\'u tutuklandıktan sonra öğrendim\" diyen Kavurmacı, \"17-25 Aralık\'tan sonra iki oğlumu da Fatih Koleji\'nden aldım. Eğitim hayatımda FETÖ\'nün yurtlarında kalmadım, okullarında okumadım\" dedi.

Savunmasında \"2014 yerel seçimlerinde şirketimin ön cephesine başbakanımızın ve Kadir Topbaş\'ın fotoğraflarını astım. AK Parti\'yi destekledim\" diyen Kavurmacı, \"İlgisi ve alakası olmayan kayınpederim Kadir Topbaş\'ın adı FETÖ ile yan yana konulmak için adeta bir fırsat oluşturuldu\"dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 9. duruşması başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı , 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasına ilişkin, “TUSKON genel kuruluna katıldım. Rızanur Meral\'in konuşmasını ayağa kalkmayarak alkışlamayarak protesto ettim\" dedi.

Yazılı, görsel basında ve sosyal medyada kendisinin FETÖ\'cü ilan edildiğini ve iftira atıldığını belirten Kavurmacı, hiçbir ilgisi olmayan kayınpederi Kadir Topbaş\'ın adının da terör örgütü FETÖ ile yan yana getirilmek için adeta bir fırsat oluşturulduğunu söyledi.

KAVURMACI SAVUNMASINI YAPTI: TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşmada ifade veren İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı mal varlıklarına el konulduğunu, şirketlerine kayyum atandığını, hakkındaki suçlamalara da tek tek cevap vereceğini söyleyerek, “Tüm suçlamaları reddediyorum\" ifadelerini kullandı.

“FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM\"

“Terör örgütü FETÖ üyesi değilim\" diyen sanık Kavurmacı, “Örgütün propagandasını yapmadım. Devletimin her zaman yanında oldum, olmaya da devam edeceğim\" dedi. 4200 çalışanı olan 500 adet perakende satış mağazası olan bir şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu söyleyen sanık Kavurmacı şunları söyledi:

“FETÖ\'ye finans sağlamadım. Şahsi mal varlığım bulunmamaktadır. Hanların, yatlarım, katlarım olsun istemedim. Kazancımı ülkemizin hizmetine sundum, istihdam imkanı sağladım. Kayıt dışı bir tek işlemim bulunmamaktadır. 2013-2015 yılları arasında vergi denetimlerinde eksiklik ve usulsüz bir tek işleme rastlanılmamıştır. Gerek vergi dairesi, MASAK raporlarında da terör örgütü FETÖ /PDY ile işbirliğim suç sayılacak işleme rastlanılmamıştır\"



“KADİR TOPBAŞ\'IN ADI FETÖ İLE YAN YANA GETİRİLMEK İÇİN FIRSAT OLUŞTURULDU\"

Yazılı ve görsel basında ve sosyal medyada kendisinin FETÖ\'cü ilan edildiğini ve iftira atıldığını belirten Kavurmacı, hiçbir ilgisi olmayan kayınpederi Kadir Topbaş\'ın adının da terör örgütü FETÖ ile yan yana getirilmek için adeta bir fırsat oluşturulduğunu savundu.



MAHKEME BAŞKANI: ALGIYA DEĞİL OLGUYA BAKARIZ

Kavurmacı savunmasında “Medyada gerçekle ilgisi olmayan suçlamalarda bulunuldu. Toplum vicdanlarında mahkum edilmem için yapıldı\" demesi üzerine mahkeme başkanı Ali Öztürk, \"Basının manşetleri bizi ilgilendirmez. Algıya değil olguya bakarız\" diyerek sanığın savunmasına devam etmesini istedi. Kavurmacı, 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in konuşmasına da değinerek, “TUSKON Genel kuruluna katıldım. Rızanur Meral\'in konuşmasını ayağa kalkmayarak alkışlamayarak protesto ettim\" dedi. Kavurmacı ayrıca söz konusu 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na ilişkin kendisiyle ilgili 2 dakikalık görüntüyü izletmek istedi. Mahkeme Başkanı Öztürk de yargılama usulünde böyle bir şey olmadığını gerekirse bilirkişi tarafından söz konusu görüntülerin inceletilebileceğini söyledi.

“İLK İSTİFASINI SUNAN BENİM\"

Kavurmacı, \" FETÖ üyesi değilim. Bylock kullanmadım. Bylock\'u tutuklandıktan sonra öğrendim. 17-25 Aralık\'dan sonra iki oğlumu da FATih Kolejinden aldım. Eğitim hayatımda FETÖ\'nün yurtlarında kalmadım, okullarında okumadım. DİGİTÜRK iptal işlemi gerçekleştirmedim. 2014 yerel seçimlerinde şirketimin önce cephesine Başbakanımızın ve Kadir Topbaş\'ın fotoğraflarını astım. AK Partiyi destekledim. Rızanur Meral\'i alkışlamadım. TUSKON\'dan ilk resmi olarak istifasını sunan benim. 15 Temmuz\'dan sonra kaçmadım. Milletimin hizmetinde kalmayı tercih ettim. Vatanını seven, milletini seven bir neferim öylede kalacağım. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim\" ifadelerini kullandı.



