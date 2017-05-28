Kavurmacı cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından denetimli serbestlik ile tahliye olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ilk kez görüntülendi.

DHA'da yer alan habere göre, sabah saat 09.00 sıralarında Florya'da bulunan Şenlikköy Polis Merkezine giden denetimli serbestlik ile tahliye olan Kavurmacı Florya Şenlikköy Karakoluna giderek imza attı.

Kavurmacı, çıkışta basın mensuplarının sorularını, "Konu yargıda, yorum yapmayacağım" diyerek yanıtsız bıraktı.