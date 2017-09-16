Kavun arasında uyuşturucu sevkiyatı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde polis tarafından yapılan kontrolde, kullandığı otomobilin bagajındaki kavunların arasına gizlenmiş 4 kilo 640 gram esrarla yakalanan 27 yaşındaki M.S. tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, M.S.\'nin Manisa\'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi kente getirerek piyasaya süreceği bilgisini alınca harekete geçti. Bornova İlçesi girişinde yapılan operasyonla şüpheli otomobil durduruldu, sürücüsü M.S. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bagajdaki kavunların arasına gizlenen 5 paket halinde toplam 4 bin 640 gram gelen esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI