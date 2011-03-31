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Kavşak kenarında doğum günü kutlaması

Çocuklar, Mumu bir türlü yakamayınca, polis dayanamadı, yardıma gitti...

31 Mart 2011 03:00

Kilis’te bir kavşağa oturup pastanın üzerine koydukları mumu yakarak doğum günü kutlamak isteyen 2 çocuk, kibritle mumu yakamayınca kutlamayı Mobese kamerasında izleyen polisler imdatlarına yetişti. Bir ekip, çocukların yanına giderek mumu yaktı. 
Mumu bir türlü yakamayınca...

Halkın güvenliği için sokaklara yerleştirilen Mobese kameralarına Kilis’te trafik kazalarının yanı sıra henüz kimliği saptanamayan 6-7 yaşlarındaki 2 çocuğun doğum günü kutlama çabası yansıdı. Mobese merkezindeki görevliler, Hacı Cümbüş Kavşağı’na gelen 2 çocuğun çimlerin üzerine oturduktan sonra beraberlerinde getirdikleri pastaya mum koyup kibritle yakmaya çalışmasını fark etti. 

Mumu bir türlü yakamayınca...

Kendi başlarına doğum günü kutlamaya çalıştığı anlaşılan çocuklar, neredeyse bir kutu kibriti bitirmelerine rağmen mumu yakamadı. Emniyet Müdürlüğü Mobese merkez görevlileri, kameralara kaydedilen doğum günü kutlamasına yardımcı olmak istedi. Kavşağa bir polis ekibi sevk edildi. Kavşağa gelen polisler, miniklerin bir türlü yakamadığı mumu çakmakla yakıp, çocukların üfleyerek söndürmesini sağladı. Bu şekilde doğum günü kutlamaktan oldukça memnun görünen küçük çocuklar, ardından ekip otomobiliyle evlerine götürüldü. 

Mumu bir türlü yakamayınca...

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