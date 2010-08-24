Kavşak inşaatı başladı, ihalesi bir ay sonra...



MEHMET DEMİRKAYA T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabelası dikilen, tanıtımı yapılarak çalışmaları başlatılan, Yeşilköy’deki havuzlu kavşağın ihalesini gelecek ay yapacak. İnşaat alanına dikilen tabelada ise yüklenici firma olarak Özka İnşaat’ın adı yazılı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 10 gün önce Yeşilköy’de, “İnşaatı hızla devam eden” “Havuzlu Kavşak” inşaatını basın mensuplarına tanıttı.



Yeşilköy’ün simgesi haline gelen fıskiyeli havuz ve çevresindeki kavşak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek. Florya-Sirkeci gidiş geliş araç trafik yolu kavşağın altına alınacak. Böylelikle kesişen yolların neden olduğu trafik sıkışıklığı bir ölçüde önlenmiş olacak.

Yenilenecek olan kavşağın tanıtım toplantısında Başkan Topbaş “Sirkeci-Florya istikametinde trafiğin her daim çift yönlü olarak kesintisiz akması için burada kavşak çalışmasına başladık. 18 milyon TL’ye mal olacak bu kavşağı Kasım sonunda bitirmeyi hedefliyoruz” demişti.





İnşaata Özka İnşaat başladı



Başkan Topbaş’ın tanıtım toplantısından 6 gün sonra (19 Ağustos 2010) tarihinde, söz konusu işin ihale ilanı yayımlandı. İlana göre “ Havuzlu Kavşak İnşaatı”nın ihalesi 15 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktı. Ancak söz konusu yere dikilen tabelada yüklenici firma Özka İnşaat yazıyordu.





Belediyenin açıklaması



Ortaya çıkan tuhaf durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı yetkililerine sorduk. Yetkililer, Özka İnşaat’ın Atatürk Havalimanı önündeki katlı kavşağı yaptığını, bu işten artan para ile Özka İnşaat firmasına Havuzlu Kavşak inşaatının fore kazık işlerinin yaptırıldığını söyledi. Açıklama mantıklı gözükse de 18 trilyonluk son derece ciddi bir işteki tuhaflığı ortadan kaldırmıyor.

Özka İnşaat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Atatürk Havalimanı Önü Katlı Kavşak Ve Bağlantı Yollarının Düzenlenmesi İnşaatı” işi ihalesini 6 Ekim 2008 tarihinde 52.947.305 TL’ye üstlenmişti.





