-KAVLAK: ENDİŞE VE HAYRET İÇERİSİNDE TAKİP EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Avni Kavlak, 2-1 üstünlükleriyle sonuçlanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, ''Fenerbahçe futbolcusu Emre'nin yaptığı açıklamaları ve sonrasında oluşan suni gündemi büyük bir endişe ve hayret içerisinde takip etmiş bulunmaktayız'' dedi. Kavlak, yazılı basın açıklamasında, maç sonrası Ankaragücü'ne ait soyunma odasına yabancı bir şahsın girdiğini gören kulüp genel sekreteri Levent Çamur'un, kulüp personeline bu şahsın kim olduğunu sorduğunu kaydederek, şöyle dedi: ''Çamur, bu şahsın Fenerbahçe Kulübü'nün medya sorumlusu olduğunun ve forma getirdiğinin söylenmesi üzerine herhangi bir söylem ve müdahaleden bulunmadan soyunma odasından ayrılmıştır. Sonrasında soyunma odası koridorunda beklerken Fenerbahçe futbolcusu Volkan Demirel'in tahriklerine uğramış ve aralarında kısa bir gerilim yaşanmıştır. Ancak bu gerilim esnasında bazı gazetelerde yer aldığı gibi Levent Çamur'un kesinlikle Fenerbahçe'ye karşı kötü söz ve küfür içeren herhangi bir ifadesi olmamıştır. Zaten gazetelerde bu konuyla ilgili yer alan haberlerin tümü de imzasız olduğu gibi bahsettiğimiz gibi gerçekleşen olay, Fenerbahçe kafilesi tarafından maksatlı olarak saptırılarak gündem değiştirme çabasına dönüşmüştür. Bu çaba ve iftiralar takımımızın aldığı haklı galibiyetin önüne geçemeyeceği gibi, Emre'nin ve takım arkadaşlarının aldığı mağlubiyete de asla mazeret olamayacaktır.'' Olayların içinde olmayan futbolcu Emre Belözoğlu'nun, yaşanan olayları kendisine subjektif olarak aksettirenlerin doğru mu, yanlış mı söylediğini bilmeden, araştırmadan aldığı mağlubiyetin üzüntüsüyle canlı yayında Türkiye'nin alışık olduğu, aldığı terbiyeye yakışır bir şekilde yalanlarla ve iftiralarla konuyu dile getirdiğini ifade eden Kavlak şöyle devam etti: ''Emre Belözoğlu, kamuoyunun dikkatini başka bir noktaya çekerek kamuoyunu yanıltmaya cüret edebilmiştir. Kendisinin bu hareketinin sadece takımının aldığı mağlubiyeti unutturmaya yönelik çabalar olduğu aşikardır. Anılan futbolcunun bu tarz sonuçları sindirmekten ne kadar uzak olduğu ve haddi olmayarak öğretmeye çalıştığı 'adamlık' kavramının neresinde olduğunu tüm kamuoyu gayet iyi bilmektedir. Peki, Emre Belezoğlu nasıl bir adamdır? Emre Belözoğlu, 15 Kasım 2005'de Türkiye-İsviçre milli maç sonrası İsviçreliler'e saldırarak ülkemizin ve milli takımımızın itibarının dünya çapında yara almasına sebep olan bir 'adam'dır. 12 Eylül 2007'de Türkiye-Macaristan maçı sonrası kendisini eleştiren basına 'kol' işareti yapan bir 'adam'dır. 5 Aralık 2008'de Denizli deplasmanında Galatasaraylılar ile tartışan, kendisine çok şeyler veren eski takımı Galatasaray'a hakaret eden bir 'adam'dır. 19 Aralık 2008'de Konya'da bir gazeteciye 'seni sabaha kadar döverim' diyerek Milli Takım kaptanlığından alınan bir 'adam'dır. 8 Mart 2009'da Kayseri deplasmanında Cangele'ye boğaz kesme işareti yapan bir 'adam'dır. 12 Nisan 2009'da Galatasaray deplasmanında 0-0 biten maçta Sabri'yi ölümle tehdit ettiği iddia edilen bir 'adam'dır. 3 Mayıs 2009'da Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde boğazını sıkan Deivid'e 'seni fena yaparım' diyen bir 'adam'dır. 24 Ağustos 2009'da Diyarbakırspor maçında hakem Suat Arslanboğa'nın eline vuran bir 'adam'dır. 30 Ağustos 2009'da oynanan Manisaspor maçında rakibi Nizamettin'in üzerine hızla giderek ağır küfürler eden bir 'adam'dır. Bunlara ilave olarak sayabileceğimiz pek çok örneğin yanı sıra dün oynanan müsabaka sırasında kulübemize bakarak küfreden ve küfürü yayıncı kuruluş kameralarına takılan bir 'adam'dır. Aynı müsabakada, müsabakanın yan hakemini elinin tersiyle itebilen bir 'adam'dır. Bütün bunlara sebep olan bu şahsın kamuoyu ile adeta dalga geçercesine tehditler savurarak adamlık dersi vermesi kültür altyapısı zayıf insanların ne kadar tehlikeli olacağının da en güzel ispatıdır. Bilinmelidir ki bu tarz davranışlar kariyerinde zirveyi gördükten sonra keskin bir inişe geçmiş, artık o eski parlak günlerine dönemeyen ve dönemeyecek olan bir insanın umutsuz çırpınışlarıdır. Bu şahsa tavsiyemiz böyle söylemlerden ve kafa-kol kesme hareketlerinden uzak durmasıdır. Zira gerçek hayat kendi küçük dünyasında kurguladığı ve etkisinden kurtulamadığı mafya filmlerinin çok uzağındadır. Ayrıca bilinmelidir ki, Emre Belözoğlu ismi camiamız için genç futbolcularımıza verdiğimiz ve olmamaları gereken kötü bir örnekten öte hiçbir şey ifade etmemektedir. Umuyoruz ki, Emre Belözoğlu en azından bundan sonraki spor hayatını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözüne uygun veya en azından yakın bir şekilde geçirir.''