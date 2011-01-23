-KAVLAK: BU OLAYDA KÖTÜ NİYET VAR ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Avni Kavlak, futbolcuları Uğur Uçar'ın Trabzonspor maçı öncesinde polisler tarafından otelden götürülmek istenmesiyle ilgili olarak ''Bu olayda kötü niyet var'' dedi. Trabzonspor maçının oynanacağı gün saat 05.30'da otele polislerin geldiğini belirten Kavlak, ''Uğur Uçar'ı karakola götürmek istediler. Uğur'un ehliyetini aldığı İstanbul'daki özel bir şirket hakkında suç duyurusu bulunulduğunu ve bu nedenle de Uğur'un ifadesini almak istediklerini söylediler. Biz de maç gününü mü buldunuz diyerek tepki gösterdik. Uğur'un ifadesinin maçtan sonra alınması gerektiğini söyleyince gittiler. Maçtan sonra Uğur ifadesini verdi ve sorun da giderildi'' diye konuştu. İstanbul'dan dosyanın Trabzon'a 2 gün önce geldiğini anlatan Kavlak, şunları söyledi: ''Bu olayda kötü niyet var. Dosya bizim, Trabzon'a gideceğimizden 2 gün önce gönderiliyor. Tüm Türkiye Ankaragücü Kulübü'nün yerini biliyor, Uğur'un aylardır bu kulüpte forma giydiğini biliyor. Kimse sorup, sorgulamıyor, maç günü sabah 05.30'da polisler ne hikmetse oyuncuyu almaya geliyorlar. Kötü niyetli işler bunlar. Yöneticilerimiz, olayın Trabzonspor'a mal edileceğini polislere anlatarak onları ikna ettiler'' diyerek sözlerini tamamladı.