Kavgayı Medvedev engelledi

T24 - Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 20. yıl zirvesinde Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan lideri Sarkisyan arasındaki olası bir kavgayı Rusya lideri Medvedev’in önlediği iddia edildi.





Bir Ermeni gazetesinin iddiasına göre, Aliyev, Koçaryan’a madalya verilmesini engelledi. Bunun üzerine Sarkisyan tepki gösterdi. İki lider ceketleri çıkartıp birbirinin üzerine yürüyünce Medvedev, “Beyler, ne bu böyle? Size yakıştıramıyorum” diye araya girdi.



Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda 19 Aralık tarihinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 20. yıl zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan arasında yumruk yumruğa kavganın son anda önlendiği öne sürüldü.



Hürriyet gazetesinin Ermenistan’da yayınlanan “Aykakan Jamanak” gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, zirvede her ülkeden bir yetkili, BDT’nin güçlenmesi için verdiği hizmetler nedeniyle bir nişanla onurlandırılacaktı.



Ermenistan ödüle Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan’ı aday gösterince kriz başladı. Sürekli Azerbaycan aleyhine açıklamalar yapan Ermeni bakan yardımcısına madalya verilmesine Aliyev sert bir ses tonuyla itiraz etti. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Koçaryan’a madalya vermedi.



Bu aşamada Sarkisyan, Aliyev’e tepki gösterdi. İki lider arasında kısa süre sonra söz düellosu başladı.



Taraflar birbirlerine “Ben sana gösteririm” diyorlardı. İki lider de ceketini çıkarıp birbirlerinin üstüne yürümeye başlayınca, bir süredir sessiz kalıp tartışmayı izleyen Medvedev araya girdi.



Medvedev’in “Beyler, ne bu böyle? Size yakıştıramıyorum” sözleri üzerine iki lider ayrıldı.



Ermeni gazetesi, “Böylece Kremlin Sarayı’nda Sarkisyan-Aliyev boks müsabakası başlamadan bitmiş oldu” diye yazdı.





