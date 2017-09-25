Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçaklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, eski kocasının çocuğunu almak istemesi üzerine S.U. ile D.Z. arasında yaşanan tartışmaya müdahele eden sivil polis memuru T.A., sol bacağından bıçaklandı.

Karabağlar\'da yaşanan olayda, yaklaşık 4 yıl önce boşanan S.U., çocuğunu götürdüğü Karabağlar Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu\'nda eski kocası D.Z. ve onun arkadaşı F.D. ile karşılaştı. Eski eşinin çocuğunu almak istemesi üzerine S.U. ile D.Z. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada aynı okulda öğrenim gören çocuğunu almaya gelen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli sivil polis memuru T.A., kavgaya müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında polis memuru T.A., F.D. tarafından sol bacağından bıçaklandı. Zanlı F.O., olay yerinden kaçarken, yaralı polib memuru İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan F.D. ile D.Z.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.