-KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS CANINDAN OLUYORDU MALATYA (A.A) - 27.01.2011 - Malatya'da, adliye çıkışında kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan polis memuru, üzerine sürülen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memurunun iki bacağında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğunu söyledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kavgaya müdahale etmek istediğini belirten Kahya, şöyle konuştu: ''Daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve tutuksuz yargılanan iki kişi adliye çıkışında kavga etmeye başlamış. O sırada başka bir nedenle orada bulunan sivil polis memuru olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada bir başkası tarafından üzerine sürülen otomobilin altında kalmış. Polis memurunun iki bacağında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler var. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Olaya karışan üç kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.''