T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS CANINDAN OLUYORDU MALATYA (A.A)

27 Ocak 2011 18:36

-KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS CANINDAN OLUYORDU MALATYA (A.A) - 27.01.2011 - Malatya'da, adliye çıkışında kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan polis memuru, üzerine sürülen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memurunun iki bacağında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğunu söyledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kavgaya müdahale etmek istediğini belirten Kahya, şöyle konuştu: ''Daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve tutuksuz yargılanan iki kişi adliye çıkışında kavga etmeye başlamış. O sırada başka bir nedenle orada bulunan sivil polis memuru olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada bir başkası tarafından üzerine sürülen otomobilin altında kalmış. Polis memurunun iki bacağında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler var. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Olaya karışan üç kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24