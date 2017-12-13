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Kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulup yaralandı

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan Bayram K

13 Aralık 2017 16:08

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan Bayram K., tabanca ile sol bacağından vurularak yaralandı.
Olay, Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi\'nde bulunan bir kahvenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Hacı A. ile  Yalçın K., kahve önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı A. üzerindeki tabancayı çıkarıp Yalçın K.\'ye ateş etti. Tarafları ayırmaya çalışan Bayram K. sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Bayram K. ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, şüpheli Hacı A.\'yı gözaltına alıp, soruşturma başlattı.

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