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KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sancaktepe'de iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen esnaf silahla göğsünden vuruldu

30 Haziran 2018 02:46

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen esnaf silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralı Sabit Fidan kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.  Olay, İnönü Mahallesi Biçer Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi olan iki grup sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Başlayan sözlü tartışma daha sonra sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi kaçarak bir dükkana sığındı. Onu takip eden bir kişi ise belindeki silahı çıkarak ateş etti. O sırada kavgayı ayırmak isteyen dükkan sahibi Sabit Fidan (53) göğsünden yaralandı. Ateş eden şüpheli ve arkadaşları otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Fidan\'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ise dükkanda ve sokak üzerinde yaklaşık iki saat delil arıştırması yaptı. Ekipler çevredeki iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.  Kavgaya karışan grup üyelerini ve cinayeti işleyen şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-İş yerinden detaylar

-Yaralan sahibinin akrabası dükkanın da önünde ağlaması

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-İş yerinde kırılan cam ve kırıklar

-Genel ve detaylar

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