Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Olay, 23 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Cerenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavganın taraflarından birinin savurduğu bıçak darbeleriyle kasığından yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından dün Anamur’da toprağa verildi.



Polis ekipleri, Tekin'in ölümüne neden olan şüphelinin kimliğinin H.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Aydın, "Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden İbrahim Kaan Tekin'in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Öğretim görevlimiz, genç, çalışkan, güler yüzlü ve işini severek yapan bir hocamızdı. O aramızdan ayrıldı, geride büyük bir boşluk bıraktı. Biz onu çok iyi bilirdik, ondan razıydık. Haklarımız helal olsun. Mekanı cennet olsun'' diye konuştu.

(DHA-İHA)