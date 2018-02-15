Kavgayı ayırırken kuzeninin silahından çıkan kurşunla öldü

Fatih TURAN/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Murat Terzi (33), bir kişi ile amcasının oğlu İbrahim Terzi’nin kavgasını ayırmaya çalışırken, kuzeninin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Terzi arasında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Terzi’nin kuzeni Murat Terzi araya girdi. Bu sırada İbrahim Terzi’nin tabancasından çıkan kurşun Murat Terzi’ye isabet etti. Olayda ağır yaralanan Terzi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Terzi\'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Murat Terzi’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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