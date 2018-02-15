T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kavgayı ayırırken kuzeninin silahından çıkan kurşunla öldü

Fatih TURAN/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Murat Terzi (33), bir kişi ile amcasının oğlu İbrahim Terzi’nin kavgasını ayırmaya çalışırken, kuzeninin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

15 Şubat 2018 18:22

Fatih TURAN/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Murat Terzi (33), bir kişi ile amcasının oğlu İbrahim Terzi’nin kavgasını ayırmaya çalışırken, kuzeninin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.  
Olay, gece saatlerinde Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Terzi arasında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Terzi’nin kuzeni Murat Terzi araya girdi. Bu sırada İbrahim Terzi’nin tabancasından çıkan kurşun Murat Terzi’ye isabet etti. Olayda ağır yaralanan Terzi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Terzi\'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Murat Terzi’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANORTAHİSAR Trabzon DHA TRABZONun OrtahisarMurat TerziTerzininOrtahisarAydınlıkevler MahallesiTerziTartışmanınBuMurat TerziyeOlaydaMurat TerzininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24