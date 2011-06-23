-KAVGAYI AYIRAN POLİS BIÇAKLANDI ADIYAMAN (A.A) - 23.06.2011 - Adıyaman'da, karakol önündeki kavgada hasmını ve müdahale eden polisi yaraladığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, yaptıkları kavganın ardından Eskisaray Polis Karakoluna getirilen Akif Ulum ile İbrahim Halil P, alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Serbest kalmaları üzerine ikili arasında karakol içinde tekrar tartışma başladı. İbrahim Halil P, bulduğu bir bıçakla Akif Ulum'u bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Kürşad Ö.'yü de bıçakla yaralayan İbrahim Halil P, polis ekipleri tarafından etkisiz hala getirilerek gözaltına alındı. Polis memuru Kürşad Ö. ve Ulum, Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.