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KAVGAYA KARIŞINCA YAKALANDI  

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Kağıthane'de bir işyerinden çaldığı laptopla  kaçan şüpheli,  2,5 saat sonra karıştığı bir kavga sonrası yakalandı

25 Şubat 2018 19:26


Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de bir işyerinden çaldığı laptopla  kaçan şüpheli,  2,5 saat sonra karıştığı bir kavga sonrası yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kağıthane\'de faaliyet gösteren bir yayın kuruluşunda saat 01.20 sıralarında  meydana geldi. Şüpheli Ferit Ö., tornavida  ve bıçak kullanarak işşerinin kapısından girerek gördüğü laptopu çalarak kaçtı.  Laptopunun çalındığını daha sonra farkeden şirket çalışanı Ahmet Hamdi Çiçek, durumu hemen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği\'ne bildirdi. Polis ekipleri, olaydan 2.5 sonra bir kavgaya karışan ve başından yaralanan şüpheli Ferit Ö\'nün üzerinde laptop, bıçak ve tornavidalar bulunca, kendilerine daha önce gelen hırsızlık ihbarını değerlendirdi. İşyerinin güvenlik kamerası incelendiğinde, laptopu çalanın şüpheli olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Görüntülerde Ferit Ö\'nün bina içinde dolaşıp bazı kapıları açmaya çalışması yer alıyor. Ferit Ö. bir süre sonra elinde laptopla dışarı çıkıyor.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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