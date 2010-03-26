'Kavgam' Rusya'da yasaklandı

T24 - Rusya'da savcılar Adolf Hitler'in 1924-1925 yıllarında kaleme aldığı "Kavgam" (Mein Kampf) adlı yarı otobiyografik kitabını aşırı sağ politikalarla mücadele çerçevesinde zararlı yayın olarak değerlendirerek yasakladı.



Rusya Genel Savcılık Bürosundan yapılan açıklamada, Almanya'da İkinci Dünya Savaşından beri yasaklı olan Hitler'in "Kavgam" kitabının Ari olmayan ırkların imhasını isteyen, bunlara yönelik ayrımcılığı haklı gösteren militarist bir görüşe sahip olduğu belirtilerek, "Bu kitapta hayata geçirildiğinde İkinci Dünya Savaşının başlamasına neden olan görüşler yansıtılıyor. Kavgam kitabı şu ana kadar aşırı bir yayın olarak değerlendirilmiyordu" denildi.



Açıklamada, bazı kitapevlerinde satılan ve internet üzerinden ulaşılabilen "Kavgam" kitabının yasaklandığı ve federal yasaklı yayınlar listesine alındığı belirtildi.



Hitler'in "Kavgam" kitabı Rusya'da aşırı ırkçı grupların en popüler yayınları arasında ilk sırayı alırken, özellikle Hitler'in doğum yıl dönümünde söz konusu aşırı ırkçı grupların saldırısı yüzenden Rusya'da Slav görünüşe sahip olmayanların sokağa çıkmaması uyarısında bulunuluyor.



Merkezi Moskova'da bulunan insan hakları örgütü SOVA, geçen yıl Rusya'daki ırkçı saldırılarda en az 60 kişinin öldürüldüğünü ve 306 kişinin yaralandığını açıklamıştı.