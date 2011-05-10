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KAVGA ETTİĞİ KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 19:04

-KAVGA ETTİĞİ KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Tuzla'da bir kişi, kavga ettiği karısını kabloyla boğarak öldürdüğünü belirterek, polise başvurdu. Olay, Aydınlı Mahallesi Bahçeler Caddesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı bir binanın giriş katında oturan Canmesep Erdoğan (40) ve eşi Yeşim Erdoğan (38) biri 17, diğeri 7 yaşında olan çocuklarını okula gönderdikten sonra belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.  Tartışmanın büyümesi üzerine Canmesep Erdoğan, elektrik süpürgesinin kablosuyla eşi Yeşim'i boğarak öldürdü. Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan Erdoğan, cinayeti işlediğini bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, Yeşim Erdoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, cinayet zanlısı kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından, Yeşim Erdoğan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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