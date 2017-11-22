Kavgada öldürülen liseli Serhat, toprağa verildi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, okulunun önünde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sanayi Çarşısı yanındaki Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kavgada yaralanıp Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serhat Yıldız’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serhat Yıldız’ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi. 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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