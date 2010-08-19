-KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 40 KİŞİDEN 11'İ TUTUKLANDI ANTALYA (A.A) - 18.08.2010 - Antalya Adliyesinde dün sabah saatlerinde çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada gözaltına alınan zanlılardan 11'i tutuklandı. Antalya Adliyesinde çıkan kavgada gözaltına alınan ve sorgulamalarının tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen 40 zanlıdan 11'i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, ''kasten adam öldürmeye teşebbüs'' ve ''devlet malına zarar verme'' suçlarından tutuklandı. Antalya'da Özlem G, eşiyle anlaşamayıp üç ay önce babasının Güneş Mahallesi'ndeki evine dönmüş, damat Şehmuz E'nin yakınları kız evini basarak, bir kişiyi bıçakla yaralamıştı. Mahkemelik olan iki aile arasındaki husumet, 12. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşma sonunda kavgaya dönüşmüş, laf atmalarla başlayan kavgada yaralanan Şehmuz G, Yakup G, Mehmet Emin G, Özcan G, Osman G. ve Gülgin B. hastaneye kaldırılmıştı. Bir yaralı da ayakta tedavi edilmişti. Olay yerinde 6 tornavida, 1 kurusıkı tabanca, 1 bijon anahtarı ile çok sayıda ''sallama'' denilen uzun döner bıçağı ve sopa ele geçirilmişti.