Kavgada bıçaklandı, hastanede öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 24 yaşındaki Kalender Orhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadoı.

Sarıgüllük Mahallesi\'nde, dün akşam Kalender Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Kalender Orhan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürülen Orhan, acil serviste doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Orhan\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.