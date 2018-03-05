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Kavgada bıçaklanan 19 yaşındaki Abdulsamet öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Abdulsamet Akçan (19), yaşamını yitirdi

05 Mart 2018 12:20

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Abdulsamet Akçan (19), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Özalper Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mert Apak (19), yanında taşıdığı bıçakla Abdulsamet Akçan\'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Akçan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulsamet Akçan\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kullanılan bıçağa el koydu.
Mert Apak, gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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