Kavgacı masonlar yargılanıyor

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası eski yöneticileri “Güveni kötüye kullanmak” suçundan 7’şer yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.





Beyoğlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Prof. Dr. Ali Sait Sevgener ve Koray Darga ile avukatları katıldı. Büyük Üstad Kaya Paşakay ise duruşmaya 7 günlük sağlık raporunu gerekçe göstererek katılmadı.



Sevgener suçlamaları kabul etmedi



Duruşmada ifade veren derneğin eski Genel Sekreteri Ali Sait Sevgener, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sevgener savunmasında, “2003-2005 yılları arasında derneğin genel saymanlığını yaptım. Derneğimizin tüzüğünün 25. maddesi ve iç tüzüğümüzün 33. maddesinin bana verdiği yetkileri kanuna uygun olarak kullandım. Yaptığım işlemler muhasebe tekniğine ve muhasebe kurallarına, 193 sayılı gelir vergisi kanununa, 213 sayılı vergi usul kanunu hükümlerine uygun olarak yaptım. Yapılan işlerin tamamında yönetim kurulu kararı alınmıştır” dedi.



Harcamalarda iddia edildiği gibi usulsüzlük yapmadığını ileri süren Ali Sait Sevgener, “Derneğin aracı olmadığından Kaya Paşakay’a bir araç kiralandı. Bu aracı başkan bir müddet kullandı. Ancak aracın eski olması ve sahibinin de aracı satması sebebiyle başkan Paşakay kendisine ait 2’nci bir aracı kullanmıştır. Aracın benzin ve bakın giderleri dernek tarafından karşılanmıştır. Paşakay’ın yemek giderlerinin dernekten karşılanması suç konusu olarak gösterilmiştir. Başkan’ın Yeşilköy’deki evinde verdiği yemek suç konusu edilmiştir. Bu yemekte Türkiye’nin çeşitli gelen dernek üyeleri ve bağışçıları katılmıştır. Bu yemek 2 defa tekrar etmiştir” diye konuştu.



Ali Sait Sevgener, ayrıca bazı seyahatlerde otel konaklaması yapıldığında odalarda bulunan mini bar ve ekstra içeceklerin derneğe fatura edildiğinin belirtildiğini söyleyerek, “Saymanlığa gelen faturada tek liste olarak gösterilmez. Fatura konaklama giderleri olarak gösterilir. Biz bu konaklama giderlerini fatura ederiz. Başkan Paşakay’ın şahsi giderlerinin banka kanalığıyla ödendiği belirtilmekte ise de bunlar faturalara bağlanmış hizmetlerin karşılığıdır. Yasaya aykırı hiçbir işlem yapılmamıştır. Yapılan her işlem dernek yönetim kurulu kararı ile yapılmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı istiyorum” dedi.



Derneğin esik Genel Sekreteri Koray Darga da ifadesinde 2001-2003 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 2003-2005 yılları arasında ise Genel Sekreterliği’ni yaptığını söyledi. Yasalara aykırı hiçbir işlemin dernekte yapılmadığını öne süren Koray Darga, “Ali Sait Sevgener’in savunmasına tümüyle katılıyorum” diye konuştu.



Yeni yönetimden ağır suçlamalar



Derneğin yeni yönetim kurulu başkanlığına seçilen Prof. Mustafa Asım Akın, eski yönetim hakkında usulsüz harcamalar yaptıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mustafa Asım Akın suç duyurusunda eski başkan Kaya Paşakay’ın, Yeşilköy’deki evinde düzenlediği, dernekle ilgisi olmayan 59 kokteyl ve yemek daveti için Divan Kuruçeşme Palmira Turizm’e 6 bin 477 TL ödendiğini iddia etti. Akın’ın Mason locasını zarara sokan yolsuzluk ve usulsüzlükler ilgili iddialarını şöyle sıralandı:

Genel Kurul’un yetkisi verdiği bütçe yapılan harcama 1.034.358 TL aştı. Harcamaların büyük bir kısmı ağırlama, yurtiçi ve yurtdışı gezi, hediye ve yayın gibi giderlerden kaynaklanıyor.



Paşakay giderleri derneğe ödetti



Kaya Paşakay ve Ali Sait Sevgener’in imzası bulunan harcamalar kayıtlara geçilmedi ve bu konuda Genel Kurul’a bilgi verilmedi. Kaya Paşakay 5 bin 596 TL şahsi harcamasına ilişkin kredi kartı borcunu, satın aldığı silahın ve ruhsatının ücretini derneğe ödetti. Eski başkan, Ali Sait Sevgener ve genel sekreterin, 11 ülkeye yaptığı seyahatlerin giderini anlaşma yapılan Vista Turizm şirketinin karşılamasına rağmen, harcamaları dernekten aldılar. Kaya Paşakay otomobilinin lastik giderlerini ve kasko sigortalarını bile derneğe ödetti.



İhalesiz inşaat işleri yaptırıldı



İnşaat işleriyle ilgili keşif bilgileri düzenlenmedi. Çoğu ihalesiz yapılan inşaatlarda birim fiyatları belirtilmedi. Rayiç bedellerin çok üstünde işler yapıldı. 2.054.000 TL olan 2005 yılı inşaat bütçesinin toplam 4.541.034 TL’ye mal edildi.



Dernek personelinin sağlık giderleri özel ve genel sağlık sigortası kapsamında karşılanması gerekiyordu. Medline hizmet bedeli indirildikten sonra yaklaşık 70.000 TL harcama yapıldı. Personel olmayan kişilerin sağlık giderleri derneğe ödetildi. Yapılan ödemelerde GNC doğal beslenme ürünleri ve ekolojik doğal ürün bedelleri de bulunuyor. Kredi almak için derneğin likit kaynakları Finansbank Nişantaşı Şubesinde rehin edildi. Ekim-Aralık 2005 tarihleri arasında alınan 650 bin YTL kredi kayıtlara geçirilmedi.