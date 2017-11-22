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Kavga sırasında kalp krizi geçirip, öldü (2)- yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Diyarbakır'da kavga: 1'i ağır, 3 yaralı' başlıklı haberimizi, kavga sırasında bir kişinin kalp krizinden ölmesi ve yaralı sayınıdaki artış nedeniyle yeniden veriyoruz

22 Kasım 2017 00:18

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
\'Diyarbakır\'da kavga: 1\'i ağır, 3 yaralı\' başlıklı haberimizi, kavga sırasında bir kişinin kalp krizinden ölmesi ve yaralı sayınıdaki artış nedeniyle yeniden veriyoruz...

YENİDEN
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Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Sur İlçesi\'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında kalp krizi geçiren Enver Taşkura öldü, 2\'si ağır, 4 kişi de yaralandı.
Merkez Sur İlçesi Bağıvar Mahallesi\'nde Akgün ve Öztürk ailelerinin çocukları kavga etti. Bu nedenle iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Akgün ailesinden 2\'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Enver Taşkura da kalp krizi geçirdi.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Enver Taşkura ve 4 yaralı, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Taşkura, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

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