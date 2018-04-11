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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ‘kavga’ ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, 'Polis Haftası’nı kutladı

11 Nisan 2018 03:12

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde, ‘kavga’ ihbarı yapan bir grup genç, gelen polis ekiplerine konfeti, maytap ve yaş pasta ile sürpriz yaparak, \'Polis Haftası’nı kutladı.
Finike’de bir grup genç, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapmaya karar verdi. Akşam saatlerinde polise, ilçe merkezindeki bir kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulunan gençler konfetiler ve maytapları hazırlayıp beklemeye başladı.
İhbarı alan ve 2 ekip aracıyla olay yerine gelen polis ekiplerini gören grup, konfetiler ve maytaplarla kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran polis memurları ekip araçlarından inerken, gruptakiler de onların Polis Haftası’nı kutladı.
Polis memurlarına üzerinde, \'Tüm ülkemizi koruyan ve kollayan emniyet personelinin Polisler Günü’nü kutluyoruz\' mesajının yer aldığı çiçek veren grup, daha sonra onlarla birlikte pastalı kutlama yaptı.
Çevredekiler ise polis memurlarına yapılan sürprizi alkışlarla izlerken, cep telefonlarıyla da görüntüledi.

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