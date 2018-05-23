Kavga ettiler, alkolün etkisi geçince barıştılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te alkollü İngiliz çift ile bir Türk, tekne turu sonrası sokak ortasında tekme yumruk kavga etti. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, alkolün etkisi geçtikten sonra şikayetlerinden vazgeçip özür dileyerek, polis merkezinden ayrıldı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Marmaris\'in en yoğun noktası Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı\'nda meydana geldi. Körfez gezisinden akşam saatlerinde dönen İngiliz D.B. (23) ve eşi S.W. (28) ile Türk Ö.A. (32), teknede tartışmaya başladı. Tekne demir attıktan sonra inen İngiliz çift ile Ö.A. arasındaki tartışma parkta devam etti. Alkollü tarafların yüksek sesli tartışmasıyla parktaki aileler, oynayan çocuklarını alarak uzaklaştı. Yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Atatürk Caddesi yürüyüş yoluna kadar tartışan taraflar, ardından tekme tokat kavga etmeye başladı. Araya giren çevredekiler tarafları ayırarak polise haber verdi. Yaralanan İngiliz çift için de sağlık ekibi çağrıldı.

Polis ve sağlık ekipleri, olaya müdahale ederken meraklı kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağlık ekibi, İngiliz çifti ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kavgaya karışan Ö.A. ise Çarşı Polis Merkezi\'ne kendi geldi. Ayakta tedavi edilen ve ciddi bir durumu olmadığı öğrenilen D.B.\'nin 2.51 ve S.W.\'nin ise 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Ö.A.\'nın da 0.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çarşı Polis Merkezi\'ne getirilen İngiliz çift ve Ö.A.\'nın ifade vermesi için alkolün etkisinin geçmesi beklendi. Alkolün etkisi geçtikten sonra taraflar verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmayarak özür dileyip, polis merkezinden ayrıldı.



FOTOĞRAFLI