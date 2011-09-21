-Kavga ettiği karısının boğazını kesti BOLU (A.A) - 21.09.2011 - Bolu'da bir kişi, kavga ettiği karısını boğazını keserek öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Köroğlu Sitesi'nde, bodrum katta oturan berber Samet K. (26), eşi Seher K. (23) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Samet K. banyoda eşini boğazını bıçakla keserek öldürdü. Samet K, daha sonra ailesini aradı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Samet K'yi gözaltına aldı, evde bulunan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu ailenin yakınlarına teslim etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Köroğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Seher K'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.