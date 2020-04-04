Kavga edenlere hem gözaltı, hem de 3 bin 150 TL "sosyal mesafe" cezası

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişinin her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güroymak'ta bir grup arasında kavganın çıktığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafları gözaltına alırken, aynı zamanda Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bitlis Valiliği talimatı ile kavgaya karışan Ö.T., A.B., S.B., B.B.,H.T., S.T. ve N.T. isimli şahıslara 3 bin 150 TL para cezası verildi.

Açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL para cezası verildi" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'tebrik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cezadan dolayı Bitlis Valisi'ni tebrik ederken, Twitter'dan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar... Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim..."