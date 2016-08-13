Kavga eden karı koca birbirini vurdu!

Şanlıurfa’da, aralarında tartışma çıkan Nesmi-İsmail G. çifti tabanca ile birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Nesmi G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, öğleden sonra Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, İsmail G. eşi Nesmi G. ile bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nesmi G., evde bulunan tabancayla ateş ederek eşi İsmail G.'yi sırtında vurdu. Kanlar içerisinde kalan İsmail G., elinden aldığı tabancayla eşinin başına ateş etti.

Silah sesi ve bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgada yaralanan karı-koca sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan çiftten başından yaralanan Nesmi G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.