‘Kavga adamı değil hizmet adamıyız’

Denizli'nin Honaz ilçesinin Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, "kendisine oy vermeyen kişileri dövdürdüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



Devecioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kavga adamı değil, hizmet adamı olduklarını ifade ederek, iddiaların seçim sonuçlarını hazmedemeyen rakiplerinin uydurması olduğunu savundu.



Yerel seçimleri kaybeden siyasi rakiplerinin kendi aralarında hesaplaştıklarını ileri süren Turgut Devecioğlu, bu kavgalara kendilerini de bulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.



Honaz'ın bu tür olaylarla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Devecioğlu, şunları kaydetti:



"Honaz'ın adını bu tür haberlerle değil, hizmetle duyurmak istiyoruz. Bu amaçla 5 yıl önce yola çıktık. Bu süre zarfında Honaz'ı baştan aşağı yenilemek, Honazlılara layık oldukları yaşam koşullarını sağlamaktan başka hiçbir amaç taşımadık. Asla kavgaların ve huzursuzlukların yanında olmadık. Honaz halkı da bizim bu doğru duruşumuzu görmüş ve 29 Mart yerel seçimlerinde teveccühünü yenileyerek, bize hizmetlerimize devam etme yetkisi vermiştir. Seçimler halka en iyi hizmeti verme adına güzel bir yarıştır. Halkımızın tercihiyle seçimi birincilikle tamamladık. Herkesin buna saygı duyması gerekiyor. Zaferle noktaladığımız seçimin ardından birileriyle hesaplaştığımız şeklinde iddialar ortaya atmak akıl ve mantıkla bağdaşmaz."

