Kavcıoğlu: 122 milyar dolara ulaşan rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında konuştu. Kavcıoğlu, enflasyondaki geçici unsurların ortadan kalkacağını beklediklerini ifade etti. Rezerve meselesine de değinen Kavcıoğlu "Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çekirdek enflasyon gelişmelerini değerlendirdik"

Kavcıoğlu, para politikasına ilişkin çekirdek enflasyon vurgusu yaparak "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." dedi.

"Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz"

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihleri güçlü kalmaya devam ediyor. Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti. YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi."

"Enflasyonun etkisini yitireceğini düşünüyoruz"

Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik."

"Manşet enflasyonu ikinci plana atmadık"

Konuşmasında para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıkılıkta süreceğini söyleyen Kavcıoğlu, soru-cevap bölümünde para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini belirtti.

Kavcıoğlu, "Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik" dedi.