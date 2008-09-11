Kavas masa tenisinde bronzu kaptı

Pekin'de devam eden 2008 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı masa tenisinde Neslihan Kavas kazandırdı.



Neslihan Kavas, Pekin Üniversitesi spor salonunda oynanan üçüncülük maçında Polonyalı Malgorzata Grzelak'ı 3-0 yendi. Karşılaşmanın setleri 11-7, 11-4 ve 13-11 sonuçlandı. Bu dalda ilk iki sırayı Çinli sporcular Lei Lina ve Liu Meili paylaştı.



Kavas, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, ''Oyunlarda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmaktan ve bunu bir bayan sporcu olarak gerçekleştirmekten'' dolayı gurur duyduğunu belirtti.



Maça rahat başladığını ve her sayı için konsantre olduğunu söyleyen Kavas, rakibiyle daha önce Avrupa'da birçok kez karşılaştığını hatırlattı.



Kavas, Türkiye'deki engellilerin önce dışarı çıkması ve engelli sporcuların da spor alanlarına ulaşmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.



Spora 10 yaşında başlayan 21 yaşındaki Kavas'ın çok sayıda uluslararası turnuvada kazandığı madalyanın yanı sıra, bir dünya dördüncülüğü, bir olimpiyat beşinciliği ile Avrupa şampiyonalarında bir birinciliği, bir üçüncülüğü ve bir dördüncülüğü bulunuyor.